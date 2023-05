Corsair annonce son programme été 2023

Article publié le 30 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne annonce son retour vers Madagascar.

La compagnie aérienne Corsair a dévoilé son programme de vols pour l’été 2023. Le top 3 des destinations plébiscitées pour cet été sur le réseau Corsair est la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique. Les réservations sont également très dynamiques sur Montréal et Abidjan.

Corsair annonce également le retour, dès le 27 juin 2023, de sa ligne Paris-Orly / Antananarivo, via La Réunion, opérée pendant 23 ans avant son interruption en 2019. La compagnie opèrera également la ligne la Réunion / Antananarivo, et proposera 2 vols par semaine tout au long de l’année.

Corsair consolide cet été son programme vers les Outre-mer et l’océan Indien au départ de Paris/Orly et de Lyon et Marseille :

Paris Orly – Pointe-à-Pitre jusqu’à 11 vols par semaine

Paris Orly – Fort-de-France jusqu’à 9 vols par semaine

Paris Orly – La Réunion jusqu’à 12 vols par semaine

Paris Orly – Mayotte via la Réunion jusqu’à 4 vols par semaine

Paris Orly – L’île Maurice jusqu’à 6 vols par semaine

Lyon/Marseille – la Réunion avec 2 vols par semaine

Lyon/Marseille – Mayotte via la Réunion avec 2 vols par semaine

Lyon/Marseille – L’île Maurice via la Réunion avec jusqu’à 2 vols par semaine

Corsair augmente la fréquence des vols vers et depuis l’île Maurice, avec jusqu’à 6 vols hebdomadaires depuis Paris Orly et 2 vols depuis Lyon et Marseille.

Pour la ligne Paris-Orly / Montréal, ouverte à l’été 2022, Corsair renouvelle sa liaison avec jusqu’à 7 vols par semaine, à partir du 2 juin.

Corsair poursuit également la consolidation de son réseau africain, avec :

jusqu’à 8 vols par semaine à destination d’Abidjan, dont la compagnie célèbre les 10 ans de desserte cette année;

3 vols directs à destination de Cotonou, les mardis, jeudis et dimanches;

3 vols directs à destination de Bamako, au départ de Paris Charles de Gaulle, les mercredis, jeudis et vendredis.

Sur le même sujet