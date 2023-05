Dassault célèbre les 60 ans du Falcon Business Jets

Article publié le 9 mai 2023 par David Dagouret

Le 04 mai 1963 a eu lieu le premier vol du Mystère 20.

Dassault Aviation célèbre les 60 ans du Falcon Business Jets. Le 4 mai 1963, a eu lieu le premier vol du Mystère 20, le premier avion d'affaires de l'entreprise française. Destiné au marché américain, le Mystère 20 était rebaptisé Falcon 20.

Le Falcon 20 a séduit certains des plus grands leaders de l'aviation de l'époque, notamment Charles Lindbergh, Juan Trippe, directeur général de Pan Am, et Fred Smith, fondateur de FedEx.

En 1973, Fred Smith a lancé FedEx avec une flotte de 33 Falcon 20 modifiés avec une grande porte cargo, contribuant ainsi au succès de la société. Dans les années 1980, les garde-côtes américains commandent 41 Falcon 20 (désignés sous le nom de HU-25) modifiés pour la recherche et le sauvetage. Au total, Dassault a construit près de 500 avions de la série 20.

Il a ensuite donné naissance à 27 modèles différents.

Aujourd'hui, soixante ans plus tard Dassault a créé 2 700 avions d'affaires avec des modèles comme le Falcon 6X et le Falcon 10X.

Le 6X, qui entre en service cette année, est équipé du système de commandes de vol numériques de Dassault le plus avancé à ce jour. Le 10X, qui en est aux premiers stades de l'assemblage, sera doté de systèmes et de dispositifs de sécurité encore plus avancés.

Actuellement, plus de 2 100 Falcon sont exploités dans plus de 90 pays à travers le monde.

Le modèle le plus vendu a été le Falcon 2000 avec près de 700 exemplaires livrés à ce jour. Le deuxième modèle le plus vendu est le Falcon 900 qui à ce jour, 550 exemplaires ont été livrés. La gamme des Falcon 7X/8X à commandes de vol électriques a également connu un grand succès avec 400 modèles livrés.

