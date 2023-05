Delta inaugure son vol quotidien entre Nice et Atlanta

Article publié le 18 mai 2023 par David Dagouret

Le 13 mai dernier, la compagnie américaine a inauguré son nouveau vol.

Delta Air Lines a inauguré, le 13 mai dernier, son vol quotidien sans escale de Nice à Atlanta. Après 17 ans d’absence sur le marché, cette liaison vient compléter le vol vers New York-JFK inauguré le 26 mars dernier, augmentant ainsi l'offre de la compagnie aérienne à plus de 3 300 sièges hebdomadaires vers les États-Unis.

Avant l’embarquement du vol inaugural au départ de l’aéroport de Nice-Côte d’Azur, la cérémonie de coupure du ruban a réuni autour de Franck Goldnadel, Président du directoire chez Aéroports de la Côte d'Azur et de Béatrice de Rotalier, Directrice commerciale France de Delta Air Lines, des représentants officiels de : l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur, Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur, Comité Régional du Tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur, Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, Métropole Nice Côte d'Azur et la Mairie de Cannes.

Les passagers en provenance d’Atlanta qui ont débarqué à Nice se sont vus remettre un petit sachet de lavande en guise de bienvenue dans la région, tandis que les passagers présents en porte d’embarquement à destination d’Atlanta ont tous reçu une stress ball en forme de pêche, le symbole de la ville d’Atlanta.

Le vol est opéré à bord d'un Boeing 767 de 238 sièges.

Le vol DL25 décolle de Nice à 11h00 pour atterrir à Atlanta à 15h25.

Le vol DL24 décolle d'Atlanta à 20h50 pour atterrir à Nice à 12h15 (+ 1 jour).

Franck Goldnadel, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "C’est avec une grande joie que nous retrouvons une ligne directe vers Atlanta, le puissant hub de Delta qui ouvre toute l’Amérique, du Nord au Sud, à notre territoire et qui va faciliter la venue des Américains sur la Côte d’Azur, une région qu’ils apprécient et avec laquelle ils ont de nombreux échanges."

