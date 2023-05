Emirates dévoile une livrée spéciale pour la coupe du monde de rugby 2023

Article publié le 26 mai 2023 par David Dagouret

Cette livrée est la quatrième que la compagnie arbore pour une coupe du monde.

Emirates a présenté une livrée spéciale pour la coupe du monde de rugby 2023 qui se déroulera en France. Cette livrée a été effectuée sur l'un des Airbus A380 de la compagnie aérienne. L'appareil est immatriculé A6-EOE et son premier vol avec cette nouvelle livrée, a eu lieu le 10 mai dernier entre Dubaï et Istanbul.

La compagnie aérienne est sponsor de la Coupe du monde de rugby depuis 2007, et en 2011, elle est devenue partenaire mondial lorsque le pays hôte, la Nouvelle-Zélande, a remporté le tournoi. Cette année-là, Emirates a dévoilé sa toute première livrée de la Coupe du monde de rugby sur un A380, A6-EDN, qui a opéré plus de 40 vols vers des destinations dont la France (finaliste en 2011), l'Australie (demi-finaliste), ainsi que d'autres nations de rugby comme les États-Unis et Hong Kong.

En 2015, Emirates a de nouveau célébré son amour pour le rugby en revêtant son A380 A6-EDA de la livrée de la Coupe du monde de rugby qui a transporté des passagers à travers le monde, y compris vers l'Angleterre, le pays hôte, et 21 autres destinations, dont Brisbane, New York. JFK, Manchester et Sydney.

Emirates a poursuivi la tradition en 2019, avec la conception d’une nouvelle livrée pour la Coupe du monde de rugby organisée par le Japon. Son A380 A6-EEU a visité neuf fois Tokyo Narita et quatre fois l'aéroport international du Kansai, en plus de villes aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Nouvelle-Zélande, bien que la Webb Ellis Cup ait finalement été remportée par l’Afrique du Sud lors de l'affrontement avec l'Angleterre. Le décalcomanie a également été vu à Los Angeles, New York, Melbourne et Bombay.

