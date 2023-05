Korean Air dévoile une livrée en hommage à ses employés

Article publié le 29 mai 2023 par David Dagouret

Cette livrée est formée avec les noms de milliers d'employés de la compagnie.

Korean Air a dévoilé une toute nouvelle livrée d’un de ses Boeing 777-300ER sur lequel figurent les noms de ses 20 000 employés du monde entier. L'appareil est immatriculé HL7203, msn 60378/1543.

Les noms des milliers d’employés de la compagnie sont affichés des 2 côtés de la traditionnelle livrée de Koréan Air, formant ainsi les mots "Our Pride" (notre fierté) et "We are Korean Air" (nous sommes Korean Air). Cet appareil rejoint la flotte de Korean Air, qui compte 25 Boeing 777-300ER, et assurera de nombreuses liaisons long-courriers vers l'Europe, l’Amérique et l’Australie. Cette livrée sera prochainement à découvrir à Paris-CDG.

Pour rappel, Korean Air renforce ses liaisons entre la France et la Corée du Sud avec, à partir du 22 mai, tous les vols quotidiens opérés en Boeing 747-800 de 365 sièges et à compter du 6 juin un 8ème vol hebdomadaires programmés chaque mardi en Boeing 777 de 291 sièges.

