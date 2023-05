Korean Air dévoile une livrée spéciale pour soutenir la candidature de Busan à l'Exposition Universelle 2030

Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

Korean Air a dévoilé une livrée spéciale d’un Boeing 777-300ER à l'Aéroport International d'Incheon, conçue pour soutenir la candidature de la Corée du Sud à l'organisation de l'Exposition Universelle de 2030 à Busan. L'appareil est immatriculé HL7204, msn 60380/1549 et il a été mis en service en avril 2018 par la compagnie sud coréenne.

Cette livrée spéciale est à l'effigie du groupe de K-pop, Blackpink. En mars dernier, Korean Air a signé un accord de partenariat avec YG Entertainment, devenant ainsi la compagnie aérienne sponsor officielle de la tournée de Blackpink.

L'appareil a effectué son premier vol avec sa nouvelle livrée, le 4 mai dernier entre Séoul-Incheon et Paris-Charles de Gaulle. L’avion fera également escales dans plusieurs destinations desservies par la flotte 777-300ER de la compagnie à travers le monde.

Étaient présents lors de la cérémonie : Han Duck-soo, Premier Ministre de la République de Corée, Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air, Tae-won Chey, Co-Président du comité d'appel d'offres pour l'Exposition Universelle 2030 de Busan, Jang Sung-min, Secrétaire Principal du Président pour la stratégie future, et Keehong Woo, Président de Korean Air.

Walter Cho, Président-Directeur Général de Korean Air, a déclaré : "L'organisation de l'exposition à Busan sera une excellente occasion de renforcer la présence de notre pays sur la scène internationale et Korean Air est fière de jouer son rôle dans la candidature à l'Exposition Universelle 2030 de Busan. En tant que leader de l'aviation mondiale, Korean Air mettra à profit son vaste réseau pour soutenir la cette candidature."

Premier Ministre Han Duck-soo, a déclaré : "La livrée de Korean Air dévoilée aujourd'hui témoigne du dynamisme et de l'influence de la scène culturelle coréenne qui captive le monde entier. Cette candidature nécessite un effort commun, et je tiens à remercier le Président Cho et l'équipe de Korean Air d'avoir pris l'initiative de diriger cet effort. Nous sommes impatients de voir la livrée de Korean Air à travers le monde entier pour montrer la détermination de la nation à accueillir l'Exposition Universelle à Busan."





