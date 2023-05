Le premier C295 destiné à l'Inde effectue son vol inaugural

Article publié le 11 mai 2023 par David Dagouret

Le vol inaugural a duré 3 heures.

Le premier C295 destiné à l'Inde a effectué avec succès son vol inaugural, marquant une étape importante vers sa livraison au second semestre 2023. L'avion tactique a décollé de Séville, en Espagne, le 5 mai à 11 h 45 heure locale (GMT+1) et a atterri à 14 h 45 après 3 heures de vol.

L'Inde a acquis 56 C295 en septembre 2021 pour remplacer la flotte AVRO de l'IAF. Les 16 premiers appareils seront assemblés à Séville, en Espagne, et livrés au client en état de vol. Les 40 appareils suivants seront fabriqués et assemblés par Tata Advanced Systems (TASL) en Inde dans le cadre d'un partenariat industriel entre les deux entreprises.

Le programme C295 comprend un total de 280 commandes émanant de 39 opérateurs.

Jean-Brice Dumont, responsable des systèmes aériens militaires chez Airbus Defence and Space a déclaré : "Ce premier vol représente un accomplissement important pour le premier programme aérospatial "Make in India". L'armée de l'air indienne étant appelée à devenir le plus grand opérateur de C295 au monde, ce programme illustre notre engagement à améliorer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air indienne (IAF)."





