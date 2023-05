Magma Aviation inaugure ses premiers vols réguliers vers la Chine

Article publié le 9 mai 2023 par David Dagouret

Un Boeing 747-400F assurera l'aller-retour entre Liège et Nanchang Changbei.

Magma Aviation a annoncé le lancement de ses premiers vols réguliers en direction de la Chine. Les opérations de la société en Chine répondent à une demande croissante et élargissent son accès aux clients de la région asie.

Trois à quatre fois par semaine, un B747-400F assurera l'aller-retour entre l'aéroport de Liège (LGG) et l'aéroport international de Nanchang Changbei (KHN).

Magma Aviation prévoit d'ajouter des capacités supplémentaires dans la région asie tout au long de l'année 2023 afin de mieux répondre aux besoins des clients.

Paul Hoatson, responsable de la planification du réseau et des alliances chez Magma Aviation, a déclaré : "Magma Aviation est ravie de servir davantage de clients en lançant ses premiers vols réguliers vers la Chine. Avec l'ouverture de la Chine, Magma Aviation exploite désormais 29 vols dédiés par semaine pour le compte de ses clients aux États-Unis, en Afrique, en Asie et en Europe."

Conor Brannigan, PDG de Magma Aviation, a déclaré : "Les vols réguliers au départ et à destination de la Chine constituent une étape importante pour Magma Aviation ; une réalisation qui n'aurait pas été possible sans le travail acharné et le dévouement de notre formidable équipe, et de notre société mère, Chapman Freeborn. Nous apprécions également énormément le soutien continu de nos partenaires et de nos clients. Nous continuons à chercher à accroître notre présence sur ce marché important et dynamique du fret aérien."