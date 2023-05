Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : 40 000 personnes pour la 50e édition

Article publié le 30 mai 2023 par David Dagouret

La 50e édition du "Temps des Hélices" a enregistré une affluence de 40 000 personnes sur les deux jours.

L’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) a organisé ce week-end la 50e édition de sa fête aérienne, Le Temps des Hélices, qui s'est déroulé sur l'aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais. Le beau temps aidant, de nombreux spectateurs ont fait le déplacement générant des bouchons importants. Ainsi, l'AJBS a annoncé que le meeting a enregistré une affluence de 40 000 personnes venues de plusieurs régions de France et de l’étranger durant ces deux journées.

Comme chaque année, les spectateurs ont pu admirer, le matin, les appareils et rencontrer les mécaniciens et pilotes. L'après midi, c'est un spectacle de près de 5 heures qui a eu lieu avec des tableaux thématiques depuis l'l’époque des pionniers jusqu’aux avions de dernière génération, démonstrations de voltige et reconstitutions de combats aériens avec effets sonores et pyrotechniques à l’image de la désormais célèbre présentation « Tora Tora » ressuscitant l’attaque de Pearl Harbor avec onze T-6, ou encore « Vietnam » avec des North American T-28, un Douglas Skyraider et un North American OV-10 Bronco.

A l'occasion du survol de cinq Bücker, un hommage était également rendu à Bernard Chabbert, pilote, journaliste, écrivain et historien de l'aéronautique, commentateur historique du Temps des Hélices, disparu en décembre dernier.

L'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre et la marine nationale étaient présentes avec entre autres des Rafale, des hélicoptères (Puma et Gazelle) ou un Lockheed Martin C-130J Super Hercules.

Autre temps fort de l’après-midi, la première apparition dans le ciel de la Ferté-Alais du F-16 Solo Display et de la Patrouille des Red Devils constituée de quatre Marchetti SF-260 appartenant à la Force Aérienne Belge, venus célébrer l’évènement. Précisons également la première apparition de la société belge, ultralight concept qui est venue présenter son ULM, le Stampe SV4-RS.