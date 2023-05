Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : démonstration de la Turbulent Display Team (photos)

Article publié le 29 mai 2023 par David Dagouret

Cette patrouille anglaise est composée de quatre D31 Turbulents, des monoplaces de conception française.

La patrouille "Turbulent Display Team" a proposé un spectacle très "british" avec des appareils de conception française. Cette équipe anglaise est composée de quatre D31 Turbulents, des monoplaces de conception française. Le D31 Turbulent a été fabriqué par Roger Druine, aviateur français, et le premier vol a eu lieu en 1953. Le D31 Turbulent est propulsé par un moteur de 1600 cm3, sa une masse à vide est de 158 kg environ et il a une envergure d'un peu plus de 09 mètres.

Grâce à ces petits avions, la "Turbulent Display Team" a su divertir les spectateurs du "Temps des Hélices" en proposant un spectacle aérien mélangeant des vols en formation, des largages de sac de farine, des éclatements de ballons gonflés à l'hélium avec les hélices ou bien encore des passages sous un limbo à quelques mètres du sol.

Sur le même sujet