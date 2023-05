Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : hommage à Bernard Chabbert

Article publié le 29 mai 2023 par David Dagouret

Un hommage a été rendu à Bernard Chabbert, lui qui était commentateur de la fête aérienne "Le Temps des Hélices" depuis 1974.

Bernard Chabbert, pilote, journaliste, passionné d'aviation était le commentateur de la fête aérienne "le temps des hélices" depuis 1974, mais il s'en est allé en décembre dernier. Les organisateurs de la fête aérienne "Le Temps des Hélices" ont organisé un hommage à Bernard Chabbert intitulé "missing man".

Pour cette hommage, ont décollé 5 appareils, dont 2 Bücker 133C Jungmeister, 2 Casa 1131 E Jungmann et 1 Bücker 131 Jungman. Les avions se sont mis en formation et lorsqu'ils sont arrivés au niveau du public, l'un des Bücker 133C Jungmeister a rompu la formation et a pris une autre direction.

A cet instant précis, la voix de Bernard Chabbert s'est fait entendre et nous l'avons entendu dire : "Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas !"