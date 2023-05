Meeting Cerny-La Ferté-Alais 2023 : programme des vols

Article publié le 20 mai 2023 par David Dagouret

Le célèbre meeting le Temps des Hélices se déroulera les 27 et 28 mai prochain, voici le programme prévisionnel des vols.

Le meeting, le Temps des Hélices, de Cerny-La Ferté-Alais se tiendra dans une semaine, les 27 et 28 mai prochain. Ci-dessous le programme prévisionnel des vols qui seront proposés sous réserves de modifications et de disponibilité des appareils. Plateau identique samedi et dimanche.

Prélude

F-PJBS | Piper J3

F-BCNL | Morane Sauliner MS 317

Largage para de l'armée de l'air et de l'espace





Les Pionners

F-AZMS | Morane-Saulnier Type H

F-AZPG | Blériot XI²

F-PDEP | Deperdussin Type T

Adrienne Bolland

F-AZMB | Caudron G3

Mars 1917 Le Temps des As

F-AZVD | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AYDR | Fokker Dr.I Dreidecker Triplan

F-AZCN | Royal Aircraft Factory S.E.5

F-AZCY | Royal Aircraft Factory S.E.5

F-AZBS | Bücker 133C Jungmeister

F-PBRI | Bücker 133C Jungmeister

F-AYBO | Bücker 133C Jungmeister

F-AZTT | Bücker 131 Jungman

F-BCXD | Stampe and Vertongen SV-4A

Voltige Ancienne simultanée

F-AZBS | Bücker 133C Jungmeister

F-PBRI | Bücker 133C Jungmeister

F-AYBO | Bücker 133C Jungmeister

EVAA

F-TGCI | Extra 330 SC

Alternative Duo

F-BORD | Fournier RF 4D

F-HRFE | Fournier RF 4D

The Turbulent Display Team

4 Turbulents

Avions Dassault

Rafale Marine

F-AZKT | Dassault Flamant MD311

L'Aéronavale

Rafale Marine

C130 BATS

Lockheed Martin C-130J-30/(K)C-130J Super Hercules (Binational Air Transport C-130J Squadron « Rhein/Rhin)

TORA TORA TORA

F-AZBQ | North American T-6G

F-AZAT | North American AT-6 Texan (CCF Harvard Mk IV)

F-HLEA | North American T-6G

F-AZBL | North American AT-6G Texan

F-AZCQ | North American T-6G

F-AZGB | North American T-6 Harvard (CCF Harvard Mk IV)

F-AZRB | North American AT-6D

F-AZRD | North American AT-6D Harvard III

F-AZSC | North American AT-6D

F-AZVN | North American T-6G

F-AZBE | North American T-6G

F-AZKU | Curtiss P-40N5 Warhawk

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

F-AZNF | Naval Aircraft Factory N3N-3 Yellow Peril

Patrouille de France

AMD-BA Dornier Alphajet x8

Calliope EC120

EC-120 Calliope

Missing Man, hommage à Bernard Chabbert

F-AZBS | Bücker 133C Jungmeister

F-AZTT | Casa 1131 E Jungmann

F-AYBO | Bücker 133C Jungmeister

F-PBSE | Bücker 131 Jungmann

F-AYKG | Casa 1131 E Jungmann

L'avenir : l'avion électrique

F-WOLT | CASSIO | Push-Pull Hybride

Dream Viper Belgian Solo Display

General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Bataille de France

G-CCVH | Curtiss H-75A-1 Hawk

HB-RCF | Morane-Saulnier MS-406-C1 (D-3801)

Die Luftwaffe

F-AZJU | Junkers Ju-52/3m

F-AZRA | Fieseler Storch Fi-156

F-AZRR | Messerschmitt Bf 108 Taifun

D-Day

F-AZJS | Supermarine Sptifire PR MK XIX

G-SXIV | Spitfire FR.XIVe

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain

DAKOTA

F-AZOX | Douglas C-47 B Skytrain

Spitfire

F-AZJS | Supermarine Sptifire PR MK XIX

G-SXIV | Spitfire FR.XIVe

Baa Baa Black Sheep

F-AZEG | Chance-Vought F4U-5NL

F-AZRO | North American AT-6B Texan (Modifié Zero)

F-AZZM | AT-6M modifié « Zero »

Indiana Jones

F-AZCE | Pilatus P2-06

F-AZJR | Boeing-Stearman PT-13 D Kaydet

RSD Rafale Solo Display

Dassault Rafale

Vietnam / Gunship War

F-AYSL | North American T-28B Trojan

F-AYVF | North American T-28B Trojan

F-AZHK | Douglas AD-4N Skyraider

F-AZKM | North American OV-10 B Bronco

F-AZHN | North American T-28C Trojan

Red Devils

Aviation Légère de l'armée de terre

Sud-Aviation SA330 Puma

Sud-Aviation – Gazelle

Mémorial Flight

F-AZZN | Royal Aircraft Factory BE.2f

