Norse Atlantic Airways poursuit son développement au départ de Londres

Article publié le 9 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie low cost lancera trois nouvelles liaisons vers la Barbade, Kingston et Montego Bay.

Norse Atlantic Airways a annoncé le lancement de trois nouvelles liaisons hivernales au départ de l’aéroport Londres-Gatwick vers la Barbade et vers la Jamaïque avec Kingston et Montego Bay.

Ces nouvelles destinations loisirs viennent compléter l’offre de la compagnie vers les Etats-Unis déjà en vente pour l’hiver au départ de Londres à savoir New York, Washington, Los Angeles, San Francisco, Boston, Orlando et Fort Lauderdale. Au total, Norse desservira 10 destinations au départ de l’aéroport de Gatwick pendant l'hiver 2023 et deviendra le deuxième opérateur long-courrier en termes de capacité de sièges.

Les vols à destination de la Barbade seront lancés le 29 octobre prochain avec une desserte quotidienne.

Vers la Jamaïque :

Montego Bay sera desservie depuis Londres quatre fois par semaine à partir du 29 octobre 2023,

Les vols aller-retour Londres-Kingston seront assurés trois fois par semaine à partir du 31 octobre 2023.

Dans le cadre de son programme d'hiver, la compagnie lancera également des vols entre Oslo et Bangkok deux fois par semaine à partir du 2 novembre 2023.

Pour rappel, Norse opère une desserte quotidienne toute l’année entre Paris-CDG et New York-JFK depuis le 26 mars dernier. Nous avons testé cette compagnie le 29 avril dernier sur un vol Paris - New York et nous publierons très prochainement notre reportage.

Bjorn Tore Larsen, PDG de Norse Atlantic Airways a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer le lancement de ces nouvelles liaisons hivernales au départ de Londres-Gatwick. Davantage de voyageurs pourront désormais découvrir ces destinations incroyables grâce à nos bas tarifs et ceux qui souhaitent retrouver leurs amis et leur famille auront un plus grand choix pendant cette période de voyage traditionnellement très soutenue. Cet hiver, Norse Atlantic Airways deviendra le deuxième transporteur long-courrier à Londres-Gatwick en termes de capacité de sièges et nous sommes impatients d'accueillir à bord nos clients !"

Stéphanie Wear, Vice-Présidente du Développement de l'Aviation à Londres-Gatwick, a déclaré : "Nous sommes très heureux de voir Norse Atlantic Airways élargir sa gamme de destinations cet hiver. Le fait que les passagers aient davantage de possibilités de profiter du soleil hivernal à la Barbade et en Jamaïque, à des prix très attractifs, est une excellente nouvelle pour les habitants de Londres et du Sud-Est."