RwandAir s'associe à Qatar Airways Cargo pour lancer un nouveau hub en Afrique

Article publié le 9 mai 2023 par David Dagouret

RwandAir a accueilli l'arrivée d'un Boeing 777 cargo de Qatar Airways Cargo au hub de la compagnie à Kigali.

RwandAir, a lancé le 03 mai dernier, un nouveau hub de fret africain en partenariat avec Qatar Airways Cargo. Le nouveau hub cargo de Kigali fait partie d'un plan stratégique à long terme pour la division cargo de RwandAir, qui a vu le fret transporté augmenter de près de 26 % au cours des cinq dernières années.

Dans le cadre de ce partenariat, Qatar Aviation Services (QAS) a fourni des services de conseil à RwandAir Cargo pour l'aider à améliorer ses performances en matière de manutention du fret.

RwandAir a accueilli l'arrivée d'un Boeing 777 cargo de Qatar Airways Cargo au hub de la compagnie à Kigali, pour marquer le lancement officiel de la nouvelle installation de fret.

Rwandair a annoncé également l'entrée en service de son premier avion cargo - un Boeing 737-800 - qui a permis le lancement de nouveaux services de fret vers les principales destinations de la compagnie aérienne en Afrique et au Moyen-Orient.

Il s'agit notamment de Johannesburg, Lagos, Lusaka, Brazzaville, Harare, Maputo, Entebbe, Nairobi et Sharjah aux Émirats arabes unis.

L'arrivée récente du troisième avion gros porteur de RwandAir - un Airbus A330-200 - et le lancement de vols directs vers Paris en juin, garantiront au Rwanda une plus grande connectivité en matière de fret, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau international, à travers l'Europe, le Moyen-Orient, la Chine et au-delà.

Dans le cadre du partenariat avec Qatar Airways, un Boeing 777X de Qatar Airways reliera deux fois par semaine Doha à Kigali, avec un service régulier vers Entebbe, Nairobi et Liège, puis retour à Doha via Oslo/Lyon.

Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, et Guillaume Halleux, directeur général de Qatar Airways Cargo, étaient présents pour assister à l'atterrissage de l'avion, ainsi que des dignitaires locaux, des partenaires et des clients.

Yvonne Makolo, PDG de RwandAir, a déclaré : "Nous sommes très fiers de notre partenariat avec Qatar Airways Cargo : Nous sommes très fiers de nous associer à Qatar Airways Cargo pour lancer aujourd'hui le tout nouveau centre de fret de Kigali, qui ouvrira de nouvelles possibilités de fret dans toute l'Afrique. L'Afrique abrite une économie extrêmement diversifiée, avec des entreprises et des entrepreneurs à la recherche de meilleures connexions pour créer de nouveaux marchés et développer les investissements étrangers. Ensemble, nous avons créé une nouvelle installation fantastique pour répondre à cette demande croissante à travers l'Afrique."

Guillaume Halleux, directeur général de Qatar Airways pour le fret, a déclaré : "L'Afrique est l'une des régions les plus dynamiques du monde. Elle est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, mais pour qu'elle puisse développer tout son potentiel, il faut investir dans la logistique et les infrastructures. Le Qatar et le Rwanda entretiennent depuis longtemps des accords commerciaux bilatéraux, Qatar Airways et Qatar Investment Authority ayant investi dans la construction du nouvel aéroport de Kigali et de RwandAir. Il était donc logique que Qatar Airways Cargo soutienne RwandAir dans ses ambitions en matière de fret. Nos clients bénéficieront à la fois d'un réseau intra-africain fiable via notre hub de Kigali, ainsi que de niveaux de service améliorés et de synergies de coûts. Nous sommes fiers de nous associer à RwandAir pour faire de Kigali la plaque tournante de l'Afrique centrale et préparer ainsi la prochaine génération de fret aérien sur ce continent en pleine expansion. Nous sommes également très reconnaissants à Bolloré, qui nous a aidés à développer l'aéroport international de Kigali en tant que hub africain de Qatar Airways Cargo. Grâce à sa forte présence en Afrique, Bolloré fournira environ 30 % de la charge de base des cargos de Qatar Airways Cargo, alors que nous cherchons à nous développer avec le marché."

Sur le même sujet