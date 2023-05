SkyUp est désormais officiellement représentée dans l'UE

Article publié le 11 mai 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne SkyUp MT a reçu un certificat de transporteur aérien (AOC), un certificat d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) et une licence de transporteur aérien (AOL). Le bureau de la compagnie aérienne est situé à Malte, l'un des pays de l'Union européenne. Cela permet au transporteur aérien d'exécuter efficacement les contrats et d'ouvrir des vols réguliers à partir de l'Europe.

Actuellement, la nouvelle compagnie aérienne a déjà reçu son premier avion. Il s'agit d'un Boeing 737-800, qui a reçu l'immatriculation 9H-SAU, un avion construit en 2011 avec une cabine de 189 sièges.

Anciennement membre de la flotte de SkyUp Airlines, l'avion porte l'inscription "The Power of Freedom" réalisée en partenariat avec la plateforme de collecte de fonds UNITED24. Comme l'avion effectuera des vols européens, il attirera davantage l'attention sur le soutien à l'Ukraine.

D'ici à la fin de 2023, SkyUp MT prévoit de recevoir d'autres avions. Ces appareils ne proviendront plus de la flotte de l'ukrainienne SkyUp mais arriveront dans le cadre de nouveaux contrats.

Oleksandr Alba, copropriétaire de SkyUp Airlines a déclaré : "La marque SkyUp, avec son ADN ukrainien, est désormais internationale. Nous sommes l'un des premiers à le faire dans l'histoire de l'aviation ukrainienne. Pour nous, cela signifie ouvrir de nouvelles opportunités et développer l'entreprise. Mais notre objectif ambitieux est de montrer au monde entier que les marques ukrainiennes peuvent rivaliser avec les marques européennes et, à long terme, être reconnues comme les meilleures en Europe et dans le monde grâce à un service spécial. Une fois que nous aurons prouvé qu'une petite compagnie aérienne avec seulement 10 avions peut être visible et créer des tendances dans l'industrie mondiale de l'aviation. En remplaçant les talons par des baskets pour les hôtesses de l'air, nous sommes devenus un exemple d'attention portée à notre personnel. Aujourd'hui, en entrant sur le marché international, nous avons davantage d'occasions de rapprocher la victoire de l'Ukraine. Symboliquement et intentionnellement, le premier avion de la flotte de la compagnie aérienne maltaise SkyUp MT porte l'inscription The Power of Freedom, car même cet oiseau de fer a un cœur ukrainien."

Dmytro Seroukhov, PDG de SkyUp Airlines a déclaré : "La marque ukrainienne SkyUp, qui a changé l'aviation civile ukrainienne au cours de ses cinq années d'existence, est désormais disponible dans les pays de l'UE. L'équipe de SkyUp MT est sincèrement reconnaissante à la Direction de l'aviation civile de Malte pour son approche professionnelle, son ouverture et la possibilité qui lui est offerte de travailler pleinement sur le marché de l'UE."

Charles Pace, directeur général de la Direction de l'aviation civile de Malte a déclaré : "Je suis fier qu'un autre acteur important de l'industrie aéronautique ait choisi Malte. Nous sommes ravis d'accueillir SkyUp MT et de lui souhaiter la bienvenue au sein de la communauté 9H*. L'équipe a fait preuve d'un dynamisme et d'une ambition remarquables tout au long des nombreux mois de discussions et d'examen de la demande. Je tiens également à remercier les inspecteurs de la DAC, dirigés par l'ingénieur Connie Di Cesare, pour leur excellent travail et leur soutien tout au long du processus."





