Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

TARMAC Aerosave, Airbus et la ville de Chengdu ont créé une coentreprise, Airbus Lifecycle Services, premier centre de services de gestion du cycle de vie des avions en Chine. Ce centre proposera des services de stockage, de maintenance, de démantèlement et de recyclage d'avions.

Airbus Lifecycle Services couvrira une gamme d'activités allant du stationnement, du stockage et de la maintenance d’avions jusqu’au démantèlement et au recyclage, en passant par les mises à niveau et conversions, de divers types d'appareils.

Cette annonce fait suite à un protocole d'accord initial signé en janvier 2022. L'entrée en service du nouveau centre est prévue pour la fin 2023.

Le centre de services aura une superficie de 717 000 mètres carrés et une capacité de stockage de 125 avions. Il sera intégré dans un écosystème complet avec un parc industriel adjacent pour accueillir des industriels et des entreprises de services aéronautiques de la région de Shuangliu, à Chengdu.

Outre l'apport de son savoir-faire technique, TARMAC Aerosave est par ailleurs en charge du recrutement d’une partie de l’équipe locale, notamment les postes de production, de la qualité et HSE (Hygiène Sécurité Environnement).

Cristina Aguilar, SVP Service Client d'Airbus a déclaré : "Ce nouveau centre à Chengdu s'inscrit parfaitement dans l'approche d'Airbus en matière de responsabilité environnementale sur l'ensemble du cycle de vie des avions. Le stockage, la maintenance, la transition et le démantèlement des avions s'effectueront sous un même toit. Nous sommes très heureux de travailler avec nos partenaires, TARMAC Aerosave et la ville de Chengdu pour développer le premier centre de services de ce type en Chine."

Alexandre Brun, président de TARMAC Aerosave a déclaré : "TARMAC Aerosave est le seul centre de services au monde assurant la gestion de l’ensemble du cycle de vie de l’avion grâce à un procédé unique de déconstruction. Nous sommes donc particulièrement fiers d’apporter cette exclusivité au centre de Chengdu à travers Airbus Lifecycle Services. Nous l’avons imaginé et conçu ensemble dans le respect de nos procédés modernes et durables. Merci à Airbus, notre actionnaire historique et à Chengdu pour leur confiance."





