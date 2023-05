Textron Aviation célèbre la 400e livraison du Cessna Citation CJ4 Gen2

Article publié le 7 mai 2023 par David Dagouret

Textron Aviation a annoncé la livraison de son 400e avion de la série Citation CJ4 à Koch Holdings d'Easton, en Pennsylvanie. La série d'avions d'affaires Citation CJ4 est entrée en service en 2010.

Les jets Cessna Citation sont conçus et fabriqués par Textron Aviation Inc, une société de Textron Inc

