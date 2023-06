Air France dévoilent le nouveau fauteuil de sa Classe Affaires

Article publié le 11 juin 2023 par David Dagouret

Le premier appareil équipé de ce nouveau standard de confort prendra les airs en juillet 2023.

Le 6 juin 2023, au salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg (Allemagne), STELIA Aerospace et Air France ont dévoilé en exclusivité le dernier fauteuil classe Affaires pour long-courrier de la compagnie aérienne.

Ce fauteuil – la version pour plateforme gros porteur d’OPERA qui a été conçu spécialement pour Air France. Il est basé sur le concept 3F : “Full Flat”, qui permet au fauteuil de se transformer en un véritable lit de près de 2 mètres de long, “Full Access”, permettant à tous les passagers un accès direct au couloir, et “Full Privacy”, ce qui assure une intimité optimale. Une porte coulissante permet de créer un espace entièrement privatisé, avec une plus grande sensation d’intimité pour les passagers voyageant à deux.

Les fauteuils situés au centre de la cabine sont désormais équipés d’un panneau central qui peut être abaissé si l’on appuie dessus, créant ainsi un espace convivial dans lequel les passagers peuvent passer un moment agréable, ensemble, durant le vol. Pour la fabrication de ses fauteuils et du décor de sa cabine, Air France a choisi des matériaux nobles et naturels : laine, aluminium brossé et cuir pleine-fleur français.

Le fauteuil intègre également les dernières innovations technologiques. Parmi celles-ci, un écran ultra-haute définition 4K de 20 pouces – le plus large à ce jour de la flotte Air France sur cabine Business - avec une connexion Bluetooth. Il comporte également un nouvel écran tactile pour une navigation aisée dans l’environnement IFE et une nouvelle fonction de couplage pour connecter ses appareils personnels à l’écran. Les clients bénéficient également d’une connexion WIFI durant leur voyage.

Ce fauteuil sera progressivement installé sur 21 Airbus A350, qui rejoindront prochainement la flotte long-courrier de la compagnie. Le premier appareil équipé de ce nouveau standard de confort prendra les airs en juillet 2023.

Thierry Kanengieser, VP Cabin Interior STELIA Aerospace a déclaré : "En tant que société basée en France, STELIA Aerospace est fière d’avoir la compagnie aérienne nationale comme client de lancement pour ce nouveau fauteuil novateur et luxueux. Nous sommes ravis de soutenir Air France dans sa volonté constante d’offrir à ses passagers le plus haut niveau de confort et de prestige."

Fabien Pelous, SVP Customer Experience chez Air France a déclaré : "Ce nouveau fauteuil Classe Affaires offrira à nos clients les meilleurs standards de confort et de technologie à bord de notre future flotte A350. Ils pourront privatiser leur espace grâce à une porte coulissante, ou partager un moment de convivialité s’ils voyagent avec un autre passager. Les équipes STELIA Aerospace nous ont accompagnés tout au long de la conception de ce fauteuil et je souhaite les remercier pour cette collaboration très fructueuse."





Sur le même sujet