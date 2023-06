Article publié le 13 juin 2023 par David Dagouret

En 2023, Air France prévoit au total de recruter 450 à 500 pilotes pour renforcer ses équipes.

Air France lance une nouvelle campagne de recrutement de pilotes cadets, un programme de formation complet entièrement pris en charge par la compagnie.



Au terme d’un processus de sélection rigoureux, les candidats retenus rejoindront les quelques 80 cadets en cours de formation au sein des écoles françaises partenaires d’Air France.



C’est par la suite en qualité d’Officier Pilote de Ligne qu’ils pourront prendre les commandes :



- D’Airbus A220 et A320 d’Air France,

- De Boeing 737 et des futurs Airbus A320 et A321neo de Transavia.



En 2022, 135 cadets ont rejoint les 4 500 pilotes Air France et Transavia.

En 2023, Air France prévoit au total de recruter 450 à 500 pilotes pour renforcer ses équipes.



La filière cadets est accessible sous conditions : dès le baccalauréat pour les titulaires de l’ATPL théorique, ou à partir d’un certain nombre d’années d’études supérieures pour les candidats sans expérience de pilotage.



Avec 10 % de cadettes dans la promotion précédente pour 9 % de femmes pilotes au sein de la compagnie, la filière cadets encourage les femmes à s’engager dans des métiers techniques et illustre l’engagement d’Air France en matière d’égalité professionnelle.



Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2023 sur le site corporate.airfrance.com.

Sur le même sujet