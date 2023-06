Le Bourget 2023 : Alpine Air Express et AURA AERO signent un protocole d’accord pour ERA

Article publié le 22 juin 2023 par David Dagouret

Les deux sociétés ont signé un protocole d’accord au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, portant sur ERA, l’avion régional à propulsion électrique.

Le protocole d’accord prévoit la collaboration d’AURA AERO et d’Alpine Air en vue de la certification d’ERA aux Etats-Unis, par la FAA (Federal Aviation Administration), des opérations et les services de support client pour les appareils ERA et du développement d’une configuration de l’appareil qui corresponde aux besoins spécifiques d’Alpine Air.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO, a déclaré : "Nous sommes très fiers d’avoir été sélectionnés par Alpine Air pour décarboner leurs opérations en Amérique du Nord. Chez AURA AERO, nous sommes convaincus que l’électricité est l’avenir de l’aviation régionale, et nous ne sommes qu’au début de cette révolution !".

Michael DANCY, CEO d'Alpine Air a déclaré : "Je suis très heureux de m’associer avec AURA AERO dans leur effort pour réduire les émissions et améliorer l’efficacité des avions de nouvelle génération. Nous sommes impatients d’opérer ces avions au service de nos clients."