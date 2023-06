Le Bourget 2023 : AURA AERO et Airbus s’engagent ensemble pour décarboner la formation des pilotes

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

Dans le cadre de cet accord, Airbus Flight Academy participera au développement initial d’INTEGRAL E.

AURA AERO a signé le 22 juin, un protocole d’accord avec Airbus Flight Academy Europe (AFAE), filiale d’Airbus qui fournit des services de formation pour les pilotes et cadets civils de l’Armée Française, afin d’aborder conjointement la décarbonation de la formation des pilotes en introduisant des avions à propulsion électrique pour la formation des pilotes commerciaux et militaires.

Jean LONGOBARDI, Président d’Airbus Flight Academy a déclaré : "L’objectif d’Airbus Flight Academy est d’opérer une flotte d’avions décarbonés d’ici à 2030. Nous sommes impatients de collaborer avec AURA AERO dans ce domaine et sommes convaincus qu’en mettant en commun nos expertises, nous pourrons atteindre notre objectif de décarboner l’approche actuelle de la formation de pilotes. INTEGRAL E pourrait devenir la première étape d’une collaboration plus étendue."

Jérémy Caussade, Président et cofondateur d'AURA AERO, a déclaré : "Nos équipes techniques et commerciales sont très heureuses et honorées d'avoir été choisies par Airbus pour accompagner la décarbonation de leurs activités de formation. La formation des pilotes est un domaine dans lequel nous pensons que sera rapidement adoptée une approche zéro-émission, en commençant par des avions biplaces. En nous associant à AFAE, nous allons développer un nouveau type de formation à propulsion électrique, au bénéfice de tous les futurs pilotes, quel que soit le type d’appareil sur lesquels ils voleront."