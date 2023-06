Colibri, la fusée du Gruyère Space Program

Article publié le 27 juin 2023 par David Dagouret

Cette fusée sera la première de ce type à être construite par des étudiants.

Lors du salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, Aeroweb-fr.net a rencontré Simon et Lionel, deux étudiants suisses, qui nous ont parlé du projet "colibri" du Gruyère Space Program (GSP). Le Gruyère Space Program a été créé en novembre 2018 par des étudiants tous issus de l'École polytechnique fédérale de Lausanne et tous passionnés d'aérospatiale.

Dès le début de leur histoire, l'équipe du GSP a construit des modèles réduits de fusées comme des fusées TVC (Thrust vector controlà pour contrôle de vecteur de poussée. La vision du GSP est de maîtriser la technologie d'atterrissage, que ce soit pour réutiliser des lanceurs ou atterrir sur d’autres planètes. Le GSP espère amener sa pierre à l'édifice.

Certains diront que ce genre de fusée existe déjà avec la fusée Space X d'Elon Musk, mais la fusée Colibri sera la première construite par des étudiants.

La fusée Colibri a un poids de 100 kg et une hauteur de 2m45. Ce véhicule sera capable d'embarquer une charge utile de 3 kg. La fusée est actuellement assemblée et entame la phase d'essais des systèmes intégrés. Cette fusée effectuera fin 2023 son premier vol VTVL (Vertical Takeoff Vertical Landing).