Flying Blue s’associe à Amazon pour offrir à ses membres de nouvelles possibilités de cumuler des Miles

Article publié le 16 juin 2023 par David Dagouret

Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM, et Amazon s'associent pour offrir aux 20 millions de membres Flying Blue de nouvelles possibilités de cumuler des Miles au quotidien.

Les membres Flying Blue en France, aux Pays-Bas et en Suède peuvent désormais tirer le meilleur parti de leurs achats sur Amazon en gagnant 3 Miles pour chaque euro dépensé. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site Flying Blue.

Cette nouvelle opportunité vient étoffer la liste des avantages Flying Blue, y compris la possibilité de gagner des Miles et de les dépenser auprès des plus de 30 compagnies aériennes participantes et de la centaine de partenaires commerciaux. Les Miles Flying Blue peuvent être utilisés pour réserver des billets d'avion, des chambres d'hôtel ou des voitures de location, pour faire des achats auprès de partenaires ou encore pour faire des dons à des organisations caritatives.

Flying Blue évolue constamment grâce à des offres inédites : l'année dernière, le programme a lancé Flying Blue Family, permettant aux membres de mettre en commun leurs Miles et d’accéder ainsi plus rapidement à des récompenses.

Ben Lipsey, SVP Customer Loyalty et Head of Flying Blue chez Air France-KLM a déclaré : "Nous sommes ravis aujourd’hui d’offrir une nouvelle opportunité de gagner des Miles grâce à ce nouveau partenariat avec Amazon. Cette offre nous permettra d'impliquer et de récompenser davantage nos fidèles membres Flying Blue. Ce nouvel accord renforce l’empreinte « lifestyle » de notre programme en donnant aux membres la possibilité de cumuler des Miles Flying Blue non seulement lorsqu’ils voyagent sur Air France, KLM ou Transavia, mais aussi lors de leurs achats de tous les jours."

