ITA Airways prend livraison de son premier A330neo

L'appareil, un A330-900 peut accueillir un total de 291 passagers.

ITA Airways, la compagnie nationale italienne, a pris livraison de son premier A330-900 lors d'une cérémonie à Toulouse. Cet Airbus A330neo est loué à Air Lease Corporation (ALC). L'A330neo a rejoind la flotte d'ITA Airways pour desservir ses lignes long-courriers et ses nouvelles destinations intercontinentales.

La compagnie exploite déjà toutes les familles d'appareils Airbus, avec une flotte de 68 appareils Airbus (4 A220, 50 appareils de la famille A320, 8 A330-200 et 6 A350-900).

L'A330neo d'ITA Airways baptisé Gelindo Bordin, en hommage au champion olympique italien de marathon, présente un aménagement de cabine à trois classes conçu par le designer Walter De Silva. Il comprendra 30 sièges en classe affaires, 24 en classe premium et 237 en classe économique, dont 36 sont dédiés à la classe économique confort. Tous les sièges seront équipés de contenus vidéo et audio à la demande, d'une connectivité WiFi et d'un éclairage d'ambiance personnalisable dans toute la cabine.

