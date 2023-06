L'A380 d'Emirates est de retour à Nice

Article publié le 8 juin 2023 par David Dagouret

Le vol a eu lieu le 1er juin dernier, avec l'Airbus A380 arborant sa livrée "coupe du monde de rugby".

L'Airbus A380 d'Emirates a atterri à l'aéroport international Nice Côte d'Azur le 1er juin dernier, pour la première fois depuis 2020. L'Airbus A380 immatriculé A6-EOE a effectué ce vol avec sa nouvelle livrée "coupe du monde de rugby". Cet appareil avait transporté le trophé de la Coupe du Monde de Rugby — dont Emirates est le sponsor mondial — depuis l'Afrique du Sud, en passant par Dubaï, jusqu'à Paris.

Emirates a inauguré pour la première fois ses vols en A380 vers Nice en 2017 et est actuellement la seule compagnie aérienne à desservir la ville avec cet avion.

Emirates dessert actuellement la France avec 35 vols hebdomadaires, dont trois vols quotidiens en A380 au départ de Paris, un vol quotidien au départ de Nice et un vol quotidien au départ de Lyon.

Cédric Renard, Directeur Général d'Emirates en France, a déclaré : "Nous sommes très fiers d'accueillir à nouveau notre avion emblématique, l'A380, à Nice. Emirates est la seule compagnie internationale à desservir la région Sud avec cet avion à deux étages. Cet appareil est particulièrement plébiscité dans la région et apprécié par nos clients pour ses caractéristiques uniques à bord et ses cabines spacieuses. La capacité supplémentaire proposée offrira aux clients davantage d’opportunités de voyages cet été vers Dubaï et au-delà, y compris vers des destinations prisées en Asie, dans l'océan Indien, au Moyen-Orient, en Afrique et en Australasie. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à bord de l'A380 et de leur offrir de belles expériences de voyage."

Franck Goldnadel, Président du Directoire d’Aéroports de la Côte d’Azur, a déclaré : "Fin 2023, nous célébrerons les 30 ans de la liaison Nice - Dubaï et nous ne pouvions imaginer une meilleure manière de fêter cet événement qu’avec le retour de l’emblématique A380. Et je sais que tous les personnels de la plateforme aéroportuaire – mais pas seulement eux – auront les yeux tournés vers le ciel à la mi-journée pour regarder atterrir puis décoller cet avion iconique. Il est plus que le symbole des liens forts et uniques qui unissent l’aéroport de Nice et la compagnie Emirates, et au-delà la Côte d’Azur aux Emirats Arabes Unis et à Dubaï."





