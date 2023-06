Le Bourget 2023 : Air Lease a commandé des Boeing 787-9

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La commande a été signé pour l'achat de deux appareils.

Boeing et Air Lease Corporation (ALC) ont annoncé au salon du Bourget, une signature d'une commande pour l'achat de deux B787 Dreamliner. ALC est un client de longue date du 787, ayant effectué son premier achat pour le 787-9 en 2010. Son portefeuille d'avions comprend actuellement le 787-9 et le 787-10.

Stan Deal, président et CEO de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "La SLA est un partenaire stratégique clé de Boeing en matière de leasing et nous sommes ravis qu'elle continue à percevoir la valeur ajoutée de la famille 787 pour ses clients. Grâce à son efficacité énergétique inégalée, la famille 787 Dreamliner joue un rôle majeur dans l'ouverture de nouveaux itinéraires sur le marché des vols long-courriers, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions, ce qui permet aux compagnies aériennes d'atteindre leurs objectifs en matière de développement durable."





