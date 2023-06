Le Bourget 2023 : AURA AERO et Asian Aerospace signe une Lettre d’Intention pour 3 exemplaires d’ERA

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

Avec cette signature, le constructeur français s'ouvre au marché asiatique.

Asian Aerospace et AURA AERO ont signé une Lettre d’Intention au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, portant sur 3 exemplaires d’ERA, l’avion de transport régional 19 places à propulsion électrique.

Asian Aerospace - compagnie basée aux Philippines et opérant depuis Manille, Cebu et Davao des vols charters domestiques et régionaux - a en effet choisi AURA AERO et son avion hybride- électrique ERA pour relier les nombreuses îles que comptent les Philippines.

Jérémy CAUSSADE, Président et co-fondateur d’AURA AERO a déclaré : "Nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés par Asian Aerospace pour décarboner leurs opérations aux Philippines. Nous sommes en effet convaincus que l’Asie, avec ses nombreuses îles et archipels, est un marché très pertinent pour des appareils électriques ou hybrides comme ERA. Chez AURA AERO, nous sommes certains que l’électricité est l’avenir de l’aviation régionale, et nous ne sommes qu’au début de cette révolution."