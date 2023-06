Le Bourget 2023 : Avolon signe un protocole d'accord pour des Airbus A330neo

Article publié le 21 juin 2023 par David Dagouret

Le contrat porte précisément sur 20 exemplaires de l'A330-900.

Avolon, la société internationale de leasing, a signé un protocole d'accord portant sur la commande de 20 avions A330-900.

Avolon dispose actuellement d'une flotte totale de 616 appareils Airbus, comprenant les appareils détenus, gérés et engagés. Cette flotte comprend 55 A330neo ainsi que 208 A320ceo, 285 A320neo, 51 A330ceo et 17 A350.)

Andy Cronin, PDG d'Avolon, a déclaré : "Nous sommes un fervent partisan du programme A330neo depuis son lancement et, notre carnet de commandes de gros-porteurs étant entièrement rempli, nous sommes en mesure d'assurer notre croissance future dans un environnement où l'offre est limitée. L'élargissement de notre carnet de commandes nous permet d'offrir à nos clients la gamme et les émissions réduites de l'A330neo pour répondre à l'évolution de leurs besoins en matière de flotte. Nos récentes commandes d'appareils et nos engagements reflètent notre confiance dans la trajectoire de croissance à long terme du secteur de l'aviation, qui est soulignée dans notre récent World Fleet Forecast, qui prévoit que la flotte mondiale de passagers va presque doubler d'ici 2042".

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International chez Airbus a déclaré : "Il est fantastique de voir qu'Avolon s'engage une fois de plus à investir dans l'A330neo et qu'il est le premier bailleur à commander des avions à fuselage large. La vision et le timing d'Avolon ne pourraient être meilleurs avec cet engagement pour 20 avions supplémentaires dans son portefeuille. Avolon bénéficiera de la forte vague de croissance et de remplacements que nous observons actuellement sur tous les marchés."





