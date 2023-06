Le Bourget 2023 : De Havilland Canada et flybig signent un contrat d'achat

Article publié le 20 juin 2023 par David Dagouret

Le contrat porte sur deux appareils Twin Otter 400. Une lettre d'intention a également été signé pour l'acquisition de 10 nouveau Twin Otter 300 G Classic

Au Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, De Havilland Canada et flybig ont signé un contrat d'achat pour l'acquisition de deux appareils Twin Otter Series 400 et une lettre d'intention pour l'acquisition de 10 nouveaux appareils DHC-6 Twin Otter 300-G classic.

Brian Chafe, chef de la direction, De Havilland Canada a déclaré : "Nous sommes fiers d'accueillir flybig en tant que premier exploitant de Twin Otter Series 400 en Inde, et pour eux d'explorer un futur achat potentiel de 10 nouveaux avions DHC-6 Twin Otter 300 G Classic. Aider à relier les communautés éloignées est au cœur de la raison d'être de ces avions."

Sanjay Mandavia, président et directeur général de flybig a déclaré : "Les Twin Otter sont les avions parfaits pour le programme indien de développement des aéroports régionaux UDAN, qui fait partie du Regional Connectivity Scheme (RCS) visant à améliorer les routes aériennes mal desservies et à relier les communautés de niveau 2 et 3. "Nos deux avions de la série 400 contribueront à concrétiser la vision de notre honorable Premier ministre Narendra Modi de relier l'arrière-pays de l'Inde, et nous sommes impatients de travailler avec De Havilland Canada sur d'éventuelles acquisitions futures du nouveau 300-G Classic."

