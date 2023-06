Le Bourget 2023 : démonstration du Falcon 6X (photos)

Article publié le 24 juin 2023 par David Dagouret

Dassault Aviation a présenté pour la première au salon international de l'aéronautique du Bourget, son Flacon 6X.

Dassault Aviation avait présenté en 2018, le projet du Falcon 6X qui était basé sur les caractéristiques de l'ancien programme du Falcon 5X. Le programme du Falcon 5X avait été arrêté en décembre 2017 suite à la résiliation du contrat entre Dassault et Safran concernant les difficultés du développement du moteur Silvercrest.

Le premier exemplaire du Falcon 6X avait été présenté en 2020 et il avait effectué son premier vol un an plus tard en 2021.

Ce nouvel avion d'affaires est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney PW812D. Le Falcon 6X a une autonomie de 5500nm (10 186 KM) à une vitesse maximale de mach 0.90 pouvant ainsi connecter l'aéroport de Londres à Hong Kong ou Los Angeles à Moscou sans escale.

Dassault Aviation a donc présenté pour la première au salon international de l'aéronautique du Bourget, son Flacon 6X.

Sur le même sujet