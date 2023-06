Le Bourget 2023 : démonstration en vol de l'Airbus A321 XLR (photos)

Article publié le 22 juin 2023 par David Dagouret

Découvrez en images, la présentation en vol de l'Airbus A321XLR.

L'Airbus A321 XLR est présenté en vol au salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Cet A321 XLR pour eXtra Long Range peut atteindre une distance de 8700 KM (4700mn) soit 15 % de plus que l'A321LR. Cet appareil peut, par exemple, effectuer des vols entre Londres et Miami, Rome et New-York ou Londres et Delhi.

L'Airbus A321XLR sera visible également en vol sur les journées publiques qui commencent demain.

Sur le même sujet