Le Bourget 2023 : Luxair a commandé des Boeing 737 Max

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

Cette commande porte sur l'acquisition de 4 exemplaires du Boeing 737 Max 7.

Luxair et Boeing ont annoncé lors du salon du Bourget 2023 que la compagnie aérienne luxembourgeoise avait commandé des Boeing 737 Max 7 dans le cadre de sa stratégie de croissance.

En choisissant le Boeing 737 Max 7, Luxair deviendra le client européen de lancement de l'avion avec un accord pour l'achat de quatre exemplaires.

Depuis mars 2023, Luxair a commandé quatre 737 Max 8. Avec cette annonce, le nombre de commandes fermes pour les 737 Max de la compagnie se porte donc à huit. Luxair louera également dans un premier temps deux 737 Max 8, à l'été 2023, avant de prendre directement livraison de son premier 737 Max 8.

Gilles Feith, PDG de Luxair a déclaré : "Nous continuons à investir dans la croissance de Luxair et cet accord pour quatre Boeing 737-7 est une étape supplémentaire pour assurer un avenir à long terme à notre compagnie aérienne nationale. Ce type d'avion convient parfaitement à Luxair et répondra aux exigences du marché. Pouvant accueillir 160 passagers, le 737-7 offrira de la flexibilité à travers le réseau de destinations de Luxair tout en réduisant de manière significative la consommation de carburant. Cela nous aidera à nous rapprocher de notre engagement en faveur des vols durables, tout en démontrant une fois de plus notre soutien à la promesse de "Net-Zero carbon emissions by 2050" présentée par l'IATA ".

Brad McMullen, vice-président senior des ventes mondiales et du marketing de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous sommes ravis que Luxair ait choisi de compléter sa commande de 737-8 en optant pour le 737-7, devenant ainsi le premier client européen pour ce type d'avion . Le 737-7 est parfaitement adapté au réseau de Luxair, s'intégrant parfaitement à sa flotte existante et ajoutant de la capacité sur les lignes régionales. En choisissant le 737-7, Luxair exploitera une flotte commune qui lui permettra de déplacer les appareils sur le réseau, d'augmenter ou de réduire la capacité en fonction de la saisonnalité et de la demande, garantissant ainsi une rentabilité maximale tout au long de l'année."

Luxair exploite actuellement une flotte de 19 avions, dont huit 737NG.

