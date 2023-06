Le Bourget 2023 : SolarStratos présent au salon aéronautique

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La société suisse présente son avion électrique et solaire au statique.

La mission SolarStratos et son avion électrique et solaire sont présents au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget.

SolarStratos est une aventure du groupe SolarXplorers SA. Cette mission, initiée par l’éco-explorateur suisse Raphaël Domjan en 2014, a pour but de réaliser le premier vol stratosphérique solaire.

Au-delà des innovations technologiques, SolarStratos a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables, en démontrant que des concepts et des projets qui semblaient inconcevables il y a peu sont désormais possibles grâce aux technologies disponibles aujourd’hui, qui n’en sont encore qu’à leurs balbutiements, notamment en termes d’aviation électrico-solaire.

Raphaël Domjan, initiateur du projet et pilote de SolarStratos a effectué son premier vol solo aux commandes de son appareil solaire en 2021.

Après de nombreux vols d’essais dans le ciel de La Suisse dont des vols de plus de 2 heures et des altitudes de plus de 10 000 pieds atteints, l'équipe de SolarStratos se prépare maintenant à des vols à plus de 30 000 pieds pour le défit ultime atteindre la stratosphère.

Mercredi soir, l’équipe SolarStratos a invité de nombreuses personnes pour mettre à l'honneur des pionniers de l'aviation. SolarStratos a convié sur un stand de 600 m2 des pionniers de l’aviation : Géraldine Fassnacht, sportive de l’extrême, Catherine Maunoury, championne de France de voltige et présidente de l’Aéro-Club de France, l’explorateur Bertrand Piccard, le navigateur et pilote d’avion solaire Raphaël Dinelli, le spationaute Jean-François Clervoy, le pionnier Gérard Thevenot, le navigateur et alpiniste Eric Loizeau, les pilotes Hugues Duval et André Bochberg. Entre autres.

L'avion de SolarStratos, immatriculé HB-SXA est visible au statique jusqu'à dimanche au salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget. Malheureusement pour les spectateurs du week-end, l'appareil ne volera pas suite à un petit problème technique dû à l'orage qui s'est abattu sur le salon mardi dernier. Néanmoins, vous pourrez profiter dans le même stand d'un simulateur de l'avion solaire et électrique.