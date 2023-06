Le Bourget 2023: Avolon commande des Boeing 737 Max

Article publié le 23 juin 2023 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de 40 exemplaires du Boeing 737 Max 8.

Boeing et Avolon, la société internationale de location d'avions, ont annoncé lors du salon du Bourget, une commande de 40 avions 737 MAX.

Andy Cronin, PDG d'Avolon a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui réaffirme notre partenariat de longue date avec Boeing et notre soutien au programme 737 MAX. Nous sommes confiants dans la demande à long terme de nos clients pour le 737 MAX, et cette commande prolonge notre pipeline de livraison jusqu'en 2030. La transition de la flotte mondiale vers des avions de nouvelle technologie plus économes en carburant est une priorité pour notre industrie, et nous souhaitons jouer un rôle de premier plan en aidant les compagnies aériennes à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable."

Stan Deal, président-directeur général de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Cette commande témoigne de la popularité du 737-8 auprès des loueurs et de la demande de leurs clients pour ce modèle d'avion. Avolon entretient une relation de longue date avec le programme 737 MAX et a pris livraison du 1 000e 737 MAX l'année dernière. Nous sommes impatients de développer cette solide relation avec un partenaire de leasing clé dans le cadre de la croissance de son portefeuille d'avions Boeing."

Boeing a précisé que cette commande n'était pas encore identifiée sur le site internet Boeing Orders & Deliveries.

