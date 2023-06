Le Bourget 2023 : musée de l'air et de l'espace et le CNES renouvelle leur partenariat

Article publié le 22 juin 2023 par David Dagouret

A l’occasion du 54e Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE), le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) et le musée de l’Air et de l’Espace ont signé une convention-cadre pour une durée de cinq ans en vue de faciliter et valoriser les collaborations futures entre les deux institutions.

Le musée de l’Air et de l’Espace compte deux experts du CNES au sein de son conseil scientifique. Le nouveau partenariat signé entre les deux institutions verra ces liens renforcés en permettant aux équipes du CNES d’intervenir davantage dans le cadre de la programmation culturelle du musée, mais aussi d’apporter leur aide et leur expertise dans l’enrichissement, la documentation et la contextualisation de ses collections spatiales. Certaines ressources documentaires du CNES profiteront également aux visiteurs de la nouvelle médiathèque-ludothèque du musée, ouverte en février 2023, qui pourront les consulter sur place.