Le Pétrel X a été homologué par la DGAC

Article publié le 15 juin 2023 par David Dagouret

L'hydro ULM va pouvoir être commercialisé.

Le Pétrel X est l'héritier du célèbre hydro ULM SMAN PETREL (ou encore Hydroplum), conçu dans les années 90. La société Splash-In-Aviation, basée à Vannes en Bretagne, s'est lancé le défi de produire le Pétrel X, le tout nouvel ULM hydravion.

Début juin la société bretonne a annoncé qu'après 3 années de travail, son hydro ULM avait reçu l'homologation de la DGAC dans la catégorie 570 kg. Le Pétrel X va donc pouvoir être officiellement commercialisé. La société Splash-In-Aviation a déjà enregistré 5 précommandes pour le Pétrel X.

La cellule monobloc du Pétrel X est composée de carbone et kevlar. Le tableau de bord et les flancs intérieurs sont en fibre de lin, un matériau durable absorbeur de vibrations et isolant phonique. La fabrication de cet appareil est 100 % française.

Le Pétrel X peut atteindre une vitesse de croisière de 160 km/h et une vitesse à ne pas dépasser (VNE) de 200 km/h. Sa vitesse de décrochage est quant à elle de 65 km/h et une vitesse de finesse max de 90km/h.

Le Pétrel X est proposé à 150 000 euros TTC "prêt à voler" avec un Rotax 912 100CV.