Philippine Airlines et AFI KLM E&M signent un contrat pour le support moteurs de la compagnie aérienne

Article publié le 30 juin 2023 par David Dagouret

La compagnie nationale philippine sollicite AFI KLM E&M pour le support de son parc moteurs CFM56-5B.

Un nouveau partenariat est en cours entre Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Philippine Airlines (PAL). Les deux groupes ont annoncé un nouvel accord de support portant sur 32 moteurs CFM56-5B équipant la flotte d'Airbus A320ceo de la compagnie philippine.

Cette coopération renforcée intervient dans un contexte d'expansion constante de PAL, qui a rétabli son réseau mondial de vols sans escale vers des destinations en Asie, en Amérique du Nord, en Océanie et au Moyen-Orient, ainsi qu'un solide réseau domestique aux Philippines.

AFI KLM E&M est depuis plusieurs années le partenaire MRO privilégié de PAL, notamment pour la maintenance des moteurs GE90 des Boeing 777 de PAL. AFI KLM E&M réalisera désormais une large gamme d’intervention sur les CFM56-5B, à la fois en atelier et sur site.

Alvin Limqueco, Directeur financier par intérim et SVP Supply Chain de Philippine Airlines, a déclaré : "il est important pour notre compagnie de pouvoir compter sur un partenaire stable, attentif à nos besoins et objectifs spécifiques, dans les bons comme dans les mauvais moments. AFI KLM E&M, qui est resté à nos côtés pendant les bouleversements de la crise sanitaire mondiale, soutient aujourd'hui la reprise et le renouveau de Philippine Airlines, ce qui implique la réactivation d'opérations de maintenance à grande échelle. Nous nous réjouissons de poursuivre une coopération solide avec AFI KLM E&M pour mener à bien la mission de PAL, qui consiste à relier les Philippines au reste du monde de manière à stimuler le tourisme et la croissance économique."

Pierre Teboul, Directeur commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "nous sommes ravis d'écrire un nouveau chapitre de notre longue histoire de coopération avec Philippine Airlines. Au fil des années, nos équipes respectives ont développé une relation étroite basée sur une confiance mutuelle, ce qui nous a permis de nouer des partenariats solides et de concevoir ensemble des solutions pour améliorer la performance opérationnelle de PAL."





