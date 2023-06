Premier vol du DART-750 de Diamond Aircraft

Article publié le 17 juin 2023 par David Dagouret

Le 12 juin dernier, le DART-750 a effectué son premier.

Diamond Aircraft a annoncé que son nouvel avion d'entraînement de voltge, le DART-750, a effectué son premier vol depuis le siège de Diamond Aircraft à Wiener Neustadt (Autriche). Le DART-750 est propulsé par le turbopropulseur PT6A-25C de Pratt & Whitney Canada.

Piloté par Sören Pedersen, responsable des essais en vol chez Diamond, et Niko Daroussis, pilote d'essai principal, le vol inaugural a duré 30 minutes et a couvert toutes les manœuvres de base, y compris les vérifications des performances et de la maniabilité. L'avion et tous les paramètres testés ont répondu à toutes les attentes.

Le DART-750 sera un avion d'entraînement à la voltige aérienne à turbopropulseurs entièrement en matériaux composites, certifié pour l'aviation civile et équipé d'une avionique Garmin G3000.

Le DART-750 sera présenté au public lors du Salon du Bourget 2023 (exposition statique A6) et la certification EASA est attendue en 2024.

Robert Kremnitzer, chef de l'organisation de conception de Diamonds a déclaré : "Ce vol marque une nouvelle étape importante dans le programme DART-750 et démontre l'excellent travail de toute l'équipe pour y parvenir. Les résultats positifs nous rendent confiants dans la poursuite du programme comme prévu."

