Le Bourget 2023 : Qantas finalise une commande supplémentaire de neuf avions A220

Qantas recevra son premier A220 à la fin de cette année.

Le groupe australien Qantas a finalisé une commande supplémentaire de neuf A220-300, ce qui porte son carnet de commandes pour ce type d'avion monocouloir à 29 appareils. L'A220 a été sélectionné à l'origine par Qantas dans le cadre d'un important programme de remplacement de la flotte annoncé en mai 2022, qui comprenait également des commandes d'A321XLR et d'A350-1000. Le transporteur a annoncé son intention de commander des A220 supplémentaires en février de cette année.

Christian Scherer, Directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer cette commande supplémentaire de la part de Qantas. Meilleur de sa catégorie, l'A220 sera la plateforme idéale pour son réseau intérieur comprenant des vols courts ainsi que des vols de cinq heures et plus. En associant efficacité, confort et plus grande autonomie, l'A220 contribuera dès le premier jour au vaste plan d'action climatique de la compagnie aérienne."





