Twin Jet lance sa ligne entre Rennes et Toulouse

Article publié le 5 juin 2023 par David Dagouret

Le premier vol a eu lieu le 30 mai dernier.

Le mardi 30 mai, Twin Jet a lancé sa nouvelle ligne entre Rennes et Toulouse. La compagnie opère 4 vols directs aller-retour par semaine entre l’aéroport de Rennes-Bretagne et l’aéroport de Toulouse-Blagnac.

Le programme des vols Twin Jet entre Rennes et Toulouse est le suivant :

Départ de Toulouse à 07h00, arrivée à 08h30 à Rennes le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Départ de Rennes à 09h00, arrivée à 10h30 à Toulouse le lundi, mardi, mercredi et jeudi

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet a déclaré : "Nous nous réjouissons de contribuer au développement économique et touristique de la région, tout en facilitant les échanges et les opportunités commerciales entre Toulouse et Rennes. Cette expansion de notre réseau est le fruit de notre engagement envers nos passagers et notre volonté de leur offrir une option de voyage rapide et de qualité."

Chivoine REM, directeur de l’aéroport Rennes Bretagne, a déclaré : "Nous nous réjouissons d’accueillir Twin Jet à l’aéroport Rennes Bretagne. En proposant 4 vols par semaine en début de matinée, Twin Jet nous permet de répondre de façon plus complète aux besoins de déplacements entre la Bretagne et l’Occitanie, notamment pour les voyageurs d’affaires pour lesquels cette liaison constitue historiquement un besoin structurant. En choisissant Rennes Bretagne pour ses premières opérations dans l’ouest de la France, Twin Jet confirme l’attractivité de l’aéroport de Rennes et réaffirme son rôle central au service de la connectivité de la région Bretagne."





Sur le même sujet