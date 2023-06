Vietnam Airlines fête les 20 ans de ses vols directs entre la France et le Vietnam

Article publié le 26 juin 2023 par David Dagouret

Depuis 2003, Vietnam Airlines est la première et unique compagnie aérienne vietnamienne à avoir opéré des vols directs entre la France et le Vietnam.

À l'occasion du 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam, du 10ème anniversaire du partenariat stratégique et les 20 ans de vols directs entre les deux pays, Vietnam Airlines a organisé un événement spécial à Paris le 21 juin dernier en présence du Vice-Premier Ministre Tran Hong Ha, du Dirigeant du Comité de gestion du capital de l'État dans les entreprises, ainsi que des représentants des agences diplomatiques, du tourisme et des entreprises des deux pays.

En 1993-1994, Vietnam Airlines a fait le premier pas vers l'ouverture d'une route entre la France et le Vietnam en installant un bureau de représentation en France et en exploitant cette route via une escale à Dubaï avec des Boeing 767.

Le 24 juin 2003, avec l'utilisation d'une flotte de gros-porteurs de Boeing 777-200ER, Vietnam Airlines a officiellement ouvert une ligne directe et sans escale au départ de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville vers Paris. Le vol direct a permis de réduire considérablement le temps de trajet entre la France et le Vietnam, passant de 24 heures à seulement 12 heures.

M. Dang Ngoc Hoa, Président du Conseil d'Administration de Vietnam Airlines, a déclaré : "Deux décennies après l'ouverture des vols directs, Vietnam Airlines a transporté un total de 3,8 millions de passagers et 174 500 tonnes de fret entre les deux pays. La croissance annuelle moyenne des passagers et du fret pendant la période pré-pandémique était respectivement de 5 % par an et de 10 % par an. En transportant des passagers et des marchandises, Vietnam Airlines est fière d'avoir contribué au renforcement des liens économiques, culturels et sociaux entre les deux pays. La compagnie a développé de nombreuses activités de coopération dans les domaines de l'aviation, du soutien diplomatique, du tourisme et de la promotion de l'image des deux pays et de leurs habitants."

M. Nguyen Ngoc Canh, Vice-Président du Comité de Gestion du Capital de l'État dans les entreprises, a déclaré : "Depuis 20 ans, Vietnam Airlines est le pilier de la coopération dans le domaine de l'aviation entre la France et le Vietnam, contribuant ainsi à resserrer l'amitié entre les deux pays et entre les deux continents. Je tiens particulièrement à saluer les efforts considérables déployés par la compagnie spour surmonter les difficultés et les défis engendrés par la pandémie de Covid-19, lui permettant de se rétablir rapidement et de poursuivre le développement de la liaison aérienne entre la France et le Vietnam. À grands pas, Vietnam Airlines assume son rôle de pont aérien, favorisant des relations renforcées entre le Vietnam et la France et contribuant ainsi à promouvoir des liens plus solides entre les deux nations."





