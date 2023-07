Air France poursuit l’extension de son réseau en Amérique du Nord

Article publié le 23 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie française a annoncé le lancement d'une nouvelle liaison entre Paris CDG et Raleigh-Durham.

Air France poursuit le renforcement de son offre vers l’Amérique du Nord. A l’hiver 2023-2024, la compagnie proposera jusqu’à 212 vols par semaine vers 21 destinations aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

A compter du 30 octobre 2023, Air France ajoutera une nouvelle destination américaine à son réseau : Raleigh-Durham (RDU). La capitale de la Caroline du Nord sera la 14e destination d’Air France aux Etats-Unis cet hiver, après Atlanta, Boston, Chicago, Dallas-Fort Worth, Détroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York JFK, New York Newark, San Francisco, Seattle et Washington DC. Trois vols directs seront assurés chaque semaine au départ de Paris-Charles de Gaulle les lundis, mercredis et vendredis, opérés en Boeing 787-9 d’une capacité de 279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy).

Horaires des vols (en heure locale) :

AF692 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h30, arrivée à Raleigh-Durham International à 16h35

AF693 : Départ de Raleigh-Durham International à 18h45, arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 08h25 (le lendemain)

Outre l’ouverture de Raleigh-Durham, la saison hiver sera marquée par l’augmentation des fréquences de vols de/vers Dallas-Fort Worth (Texas) avec 5 vols par semaine proposés contre 3 en 2022.

Plus au Nord, Air France renforcera également son offre de/vers le Canada.

Air France reliera cet hiver Paris-Charles de Gaulle à Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa.

Inaugurée le 27 juin dernier, la liaison directe entre Paris-Charles de Gaulle et Ottawa sera en effet également assurée lors de la saison hiver. 5 vols seront proposés chaque semaine les lundis, mardis, jeudis, samedis et dimanches, opérés en Boeing 787-9 d’une capacité de 279 sièges (30 en cabine Business, 21 en Premium Economy et 228 en Economy).

Horaires des vols (en heure locale) :

AF328 : Départ de Paris-Charles de Gaulle à 13h10, arrivée à Ottawa à 15h05

AF327 : Départ d’Ottawa à 17h15, arrivée à Paris-Charles de Gaulle le lendemain à 06h05

La desserte de Montréal et Vancouver sera par ailleurs renforcée, avec respectivement jusqu’à 21 et 5 vols par semaine, contre 17 et 3 l’hiver dernier.

Enfin, à compter du 2 décembre 2023, Air France reprendra sa liaison saisonnière entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Montréal, avec deux vols par semaine les mardis et samedis opérés en Airbus A320 équipé de wifi. Montréal est l’une des 5 destinations desservies par le Réseau Régional Caraïbe d’Air France, reliant Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Fort-de-France (Martinique) à Belém (Brésil), Cayenne (Guyane), Miami (Etats-Unis) et Montréal.

