Cathay Pacific effectue son premier ravitaillement à l’étranger en carburant d’aviation durable sur vols commerciaux

Article publié le 17 juillet 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne s'est engagée à augmenter son utilisation de carburant d’aviation durable (CAD) pour atteindre son objectif de neutralité carbone.

Cathay Pacific continue de progresser vers son objectif d'utiliser du carburant d’aviation durable (CAD ou SAF) pour 10 % de sa consommation totale de carburant d'ici 2030 en embarquant du SAF sur ses vols commerciaux pour la toute première fois en dehors de son hub de Hong Kong.

Mélangé et fourni par ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd, ce lot de SAF a été ravitaillé à l'Aéroport Changi de Singapour sur 4 vols cargo de Cathay Pacific - CX2076 à destination de Hong Kong les 7, 14 et 28 juin, et CX2074 à destination de Penang le 30 juin. Cela fait suite à l'utilisation de SAF mélangé, chargé à l'Aéroport International de Hong Kong, sur certains vols l'année dernière, et sur les vols de livraison de son nouvel Airbus A350 en provenance d'Europe au cours des 6 dernières années.

Ce SAF pur a été fabriqué à partir d'huile de cuisson usagée à 100 % et répond aux normes européennes de l'ISCC (International Sustainability and Carbon Certification). Sur la base du cycle de vie, il peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 90 % par rapport au carburéacteur conventionnel*, offrant ainsi une solution de transport aérien et de fret aérien à plus faibles émissions de gaz à effet de serre.

Le Directeur Général du Groupe Cathay, Ronald Lam, a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour Cathay Pacific et pour notre ambition d'atteindre des émissions de carbone nettes nulles d'ici 2050. En tant que compagnie aérienne internationale, nous avons un rôle de premier plan à jouer pour aider le secteur de l'aviation à se décarboniser et nous explorons constamment des solutions et plaidons en faveur d'une collaboration étendue avec de nombreuses parties prenantes pour lutter contre le changement climatique.

Nous sommes fermement convaincus que les SAF seront le principal levier qui permettra à l'industrie aéronautique de parvenir à des émissions nettes de carbone nulles. En élargissant l'utilisation de SAF mélangées sur certains vols commerciaux à l'Aéroport de Changi, ainsi que sur notre hub, nous espérons renforcer la sensibilisation aux SAF dans toute la région Asie-Pacifique et envoyer un signal fort à la chaîne d'approvisionnement, à savoir qu'il existe une forte demande de SAF de la part des compagnies aériennes."

Ong Shwu Hoon, Asia Pacific Fuels Vice President, ExxonMobil Asia Pacific Pte Ltd, a déclaré : "Nous sommes heureux de collaborer avec Cathay Pacific pour les livraisons réussies de SAF certifié à Singapour. ExxonMobil reste concentré sur le développement de son activité de carburants à faibles émissions de gaz à effet de serre afin de soutenir les objectifs de décarbonisation de l'industrie aéronautique, en s'appuyant sur ses capacités opérationnelles et logistiques."





Sur le même sujet