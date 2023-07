Delta Air Lines commande 12 A220 supplémentaires

Article publié le 25 juillet 2023 par David Dagouret

Le nombre total d'Airbus A220 commandés par la compagnie américaine est de 131.

Dans le cadre de son accord actuel, Delta Air Lines a dévoilé une commande de 12 avions A220-300 supplémentaires, ce qui porte à 131 le nombre total d'avions A220 commandés par la compagnie aérienne, soit 45 A220-100 et 86 A220-300. Au fil des années, Delta a placé cinq commandes incrémentales et est aujourd’hui le plus grand client et opérateur de l’A220.

Kristen Bojko, vice-présidente de la flotte Delta a déclaré : "L'A220-300 offre des performances et une flexibilité efficaces. L'expansion continue de la Famille A220 de Delta est un investissement intégral dans l'avenir de l'aviation durable."

Christian Scherer, Directeur commercial d’Airbus et responsable d’Airbus International a déclaré : "Cette nouvelle commande provenant du plus grand client et opérateur de l’A220 est une autre preuve forte qui témoigne de la valeur et des opportunités qu’offre cette Famille d’avions de la dernière génération. L’A220 donne à Delta la flexibilité nécessaire pour adapter ses opérations à ses besoins, gagner en efficacité et offrir un confort supérieur dans un appareil monocouloir. En service avec Delta, l’A220 a prouvé avoir changé la donne dans la catégorie d’avions de même taille au sein de marchés hautement compétitifs en Amérique du Nord."





