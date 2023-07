E-Props représente les Alpes de Haute Provence à l'Exposition du Fabriqué en France 2023

Article publié le 1 juillet 2023 par David Dagouret

Une hélice E-Props sera exposée ce week-end au Palais de l'Elysée.

E-Props, la société de fabrication d'hélices en carbone pour l'aviation légère et basée à l'aérodrome de Sisteron-Vaumeilh, a annoncé qu'elle allait représenter les Alpes de Haute Provence à l'exposition du fabriqué en France 2023.

E-Props exposera une hélice à pas variable "Glorieuse" au Palais de l'Elysée à Paris.

Il s'agit de la troisième édition de l'exposition du Fabriqué en France qui se tient ce week-end, le 1er et 2 juillet. Initiée par le Président de la République en janvier 2020 et ouvert gratuitement au public, ce rendez-vous met à l’honneur les citoyens, les artisans, les industriels, les entreprises et les collectivités engagés en faveur des sociétés françaises.