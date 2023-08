Les deux premiers hélicoptères H225M livrés à la Hongrie

Article publié le 30 juillet 2023 par David Dagouret

Les forces de défense hongroises ont reçu les deux premiers des 16 hélicoptères commandés.

Les forces de défense hongroises ont reçu les deux premiers des 16 hélicoptères polyvalents H225M dans les délais prévus. L'hélicoptère a été officiellement remis à la base aérienne de Szolnok par Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters.

Les H225M sélectionnés par la Hongrie sont dotés de capacités de communication de pointe et seront utilisés pour le transport, la recherche et le sauvetage au combat, ainsi que pour des missions d'opérations spéciales. Son avionique et son pilote automatique à quatre axes, son rayon d'action exceptionnel et ses capacités de charge utile, combinés à une grande cabine conçue pour accueillir jusqu'à 24 soldats et à un puissant armement air-sol et air-surface ainsi qu'à des systèmes de guerre électronique, permettent au H225M de mener à bien les missions les plus exigeantes. L'hélicoptère dispose d'une capacité tout temps soutenue par sa compatibilité avec les lunettes de vision nocturne.

Membre de la famille des hélicoptères polyvalents Super Puma, cette variante militaire est actuellement opérationnelle en France, au Brésil, au Mexique, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, au Koweït et à Singapour.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Je suis très heureux que nous ayons livré aujourd'hui les premiers H225M à la Hongrie ", a déclaré Bruno Even. "Les forces de défense reçoivent une plateforme multirôle éprouvée au combat, qui est la dernière version d'une famille d'hélicoptères très performante. Avec le bimoteur léger H145M, déjà en service, la Hongrie dispose désormais d'une flotte d'hélicoptères moderne capable d'effectuer un large éventail de missions militaires, et nous sommes fiers qu'elle ait décidé que nos hélicoptères constituaient le bon choix pour ses opérations extrêmement importantes."





