Qatar Airways a inauguré son premier vol à destination de Toulouse

Article publié le 29 juillet 2023 par David Dagouret

Le 18 juillet dernier, la compagnie qatarie a inauguré sa liaison vers Toulouse.

Qatar Airways a inauguré sa nouvelle liaison directe entre Doha et Toulouse ce 18 juillet. Ce vol inaugural très attendu devient la quatrième destination après Paris, Nice et Lyon. Cette nouvelle liaison directe avec Toulouse est assurée par un Airbus A330-200, offrant 24 sièges en Classe Affaires et 236 sièges en Classe Économique.

À l’aéroport de Toulouse-Blagnac, une conférence de presse a été menée par le Président-Directeur Général du Groupe Qatar Airways, M. Akbar Al Baker, et par le Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, M. Philippe Crébassa, afin de célébrer l'expansion du transporteur national de l'État du Qatar sur le marché français, ainsi que les futures opportunités de collaboration entre ces deux villes.

Horaires des vols vers et depuis Toulouse :

Trois fois par semaine, tous les mardis, jeudis et dimanches (heure locale)

Toulouse (TLS) à Doha (DOH) - QR048 : Départ 16h10 ; Arrivée 23h55

De Doha (DOH) à Toulouse (TLS) - QR047 : Départ 08h25 ; Arrivée 14h40

M. Akbar Al Baker, Président-Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "L’expansion de Qatar Airways en France permettra de renforcer les liens commerciaux et touristiques entre nos deux pays et, bien sûr, de préparer le terrain pour de futures opportunités. Nos nouvelles liaisons telles que Toulouse, Nice et Lyon consolident la position de Qatar Airways comme l'un des principaux transporteurs en France en termes de destinations."

M. Philippe Crébassa, Président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac, a déclaré : "L’ouverture de cette ligne vers Doha aujourd’hui est un grand moment de fierté pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous sommes ravis que Qatar Airways, l’une des meilleures compagnies aériennes au monde, ait choisi Toulouse pour accélérer son développement. Les voyageurs du grand Sud-Ouest de la France ont désormais une ligne directe sur le Moyen-Orient. Le hub de Doha facilitera les correspondances avec l’Asie, l’Afrique et l’Océanie pour notre clientèle française et internationale. Cette ouverture crée également de nouvelles opportunités pour le transport international de fret aérien depuis Toulouse. Je remercie l’ensemble des institutions de promotion touristique et de développement économique de Toulouse et de la région Occitanie qui ont œuvré avec nous sur ce projet."





