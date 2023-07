Transavia renforce son offre de vols pour l’hiver 2023-2024

Article publié le 17 juillet 2023 par David Dagouret

La filiale low-cost du groupe Air France lance 2 nouvelles routes internationales.

Transavia France a annoncé le renforcement de son programme hiver 2023-2024. La filiale low-cost du groupe Air France a également annoncé le lancement de 2 nouvelles routes internationales. La compagnie propose désormais de rejoindre Hurghada (Egypte) depuis Nantes et Rovaniemi (Finlande) depuis Paris-Orly. En parallèle, elle a annoncé 4 prolongations de routes vers le Liban, la Tunisie et l’Algérie.

La liaison entre Paris-Orly et Rovaniemi sera opérée à raison d'un vol par semaine (le samedi) à partir du 16 décembre 2023. En parallèle de Rovaniemi, Transavia opérera des vols vers Ivalo, également située en Laponie finlandaise.

La ligne entre Nantes et Hurghada sera également opérée à raison d'un vol par semaine (le samedi) dont le premier vol sera effectué le 11 novembre 2023.

Par ailleurs, Transavia annonce la prolongation sur l’hiver de 4 routes opérées cet été :

Lyon – Tlemcen (prolongation) : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et jeudis),

Marseille – Beyrouth (prolongation) : 1 vol par semaine (le samedi),

Marseille – Monastir (prolongation) : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches),

Nice – Monastir (prolongation) : jusqu’à 2 vols par semaine (les lundis et vendredis).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’élargir notre réseau et de proposer des destinations toujours plus variées. Pour cet hiver, nos clients auront ainsi l’embarras du choix entre le charme de Laponie et de ses aurores boréales ou alors le soleil du pourtour méditerranéen et de la mer Rouge. Sur la plupart de ces routes, nous sommes très souvent la seule compagnie à proposer une offre low-cost sans lésiner sur la qualité de service."

Sur le même sujet