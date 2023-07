Viva Aerobus signe un protocole d'accord pour 90 A321neo

Article publié le 8 juillet 2023 par David Dagouret

Ce protocole d'accord porte le carnet de commandes de la compagnie à 170 appareils de la famille A320.

La compagnie aérienne mexicaine à très bas coûts, Viva Aerobus, a signé un protocole d'accord portant sur 90 appareils A321neo. Ce protocole d'accord porte le carnet de commandes de la compagnie à 170 appareils de la famille A320.

Juan Carlos Zuazua, président-directeur général de Viva Aerobus a déclaré : "Ces 90 A321neo de 240 places nous permettront d'accroître et de renouveler notre flotte et de rester la plus jeune d'Amérique latine. La technologie et l'efficacité opérationnelle des A321neo amélioreront notre fiabilité opérationnelle, notre ponctualité et offriront une expérience inégalée aux passagers. En outre, nous espérons réaliser de nouvelles économies qui se traduiront par une baisse des tarifs aériens et renforceront l'un de nos principaux avantages : celui d'avoir les coûts les plus bas des Amériques. L'efficacité énergétique et la réduction des nuisances sonores de l'A321neo contribueront à nos efforts en matière de développement durable en permettant des réductions immédiates et tangibles des émissions de carbone, renforçant ainsi notre position de compagnie aérienne la plus efficace du continent."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of Airbus International a déclaré : "Le marché mexicain des loisirs est en pleine reprise et Viva Aerobus est au cœur de l'action ! La rentabilité imbattable de l'A321neo en fait le choix idéal pour le modèle à très bas coûts de la compagnie aérienne. Nous sommes heureux d'être le partenaire de la compagnie aérienne depuis 2013 et nous nous réjouissons de travailler ensemble alors qu'elle poursuit sa trajectoire de croissance."





