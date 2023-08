Icelandair : résultats du mois de juillet

Article publié le 18 août 2023 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 560 000 passagers en juillet 2023.

Icelandair a transporté 567 000 passagers en juillet 2023, soit une hausse de 7% par rapport à juillet 2022, et un record de passagers transportés depuis le mois de juillet 2019 (590 000 passagers transportés).

Parmi ces 567 000 passagers, 543 000 ont voyagé sur des vols internationaux, 48% d’entre eux ont voyagé à destination de l’Islande, 11% en provenance de l’Islande et 41% étaient des passagers en correspondance en Islande.

Le taux de remplissage était de 86.4% avec 16% de capacité supplémentaire qu’en juillet 2022. La demande était encore une fois particulièrement forte sur les liaisons nord-américaines. La ponctualité des vols internationaux a été de 73%, qui représente une amélioration significative par rapport à l’année précédente, mais reste en dessous des objectifs à long terme de la compagnie.

24 000 passagers ont voyagé sur des vols domestiques. Le rendement était de 86% sur ces vols, une amélioration significative 11% d’une année sur l’autre. Le taux de remplissage était d’environ 70%.

Les blocs d’heure vendus lors des opérations de location ont diminué de 2%. Le fret transporté, mesuré en tonnes-kilomètres de fret (FTK), a augmenté de 63% d'une année sur l'autre en raison de fréquences plus importantes et de distances de vol plus longues. L'augmentation du nombre de tonnes transportées a été moins importante, soit 17% d'une année sur l'autre.

